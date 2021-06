Crítica del 'Cucho' Hernández: "Llevo años en Europa, pero llaman a otros"

Una nueva indirecta le llegó al entrenador de la Selección Colombia Reinaldo Rueda por su primera convocatoria al mando del combinado nacional. En esta oportunidad, el que se pronunció por su ausencia en el equipo fue Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero que volvió al Watford de Inglaterra tras finalizar su préstamo en el Getafe de España.

Hernández, que va a completar cinco años en el fútbol europeo luego de pasar por equipos como Deportivo Pereira y América de Cali, criticó el hecho de que no haga parte de la Selección Colombia y sí estén jugadores que militan en la MLS de Estados Unidos, la Liga Mexicana y la Liga Colombiana.

"No sé qué tenga que hacer para estar ahí (Selección Colombia), porque al final si miras la lógica estoy en España hace cuatro años. Y no ver eso pero sí llamar a jugadores que están en México, MLS o Colombia, no es por desprestigiar ni nada, pero son niveles diferentes", dijo el futbolista al Diario la 10.

'El Cucho' jugó en la última temporada para el Getafe FC en la modalidad de préstamo, tal y como lo viene haciendo en los más recientes años en el Huesca y el RCD Mallorca, ya que su ficha pertenece al Watford, equipo que ascendió a la Premier League para la temporada que comenzará el 14 de agosto.

Con Getafe, disputó 23 partidos (1.474 minutos) en la campaña 20/21, anotando 2 goles y realizando 3 asistencias. No obstante, su temporada estuvo permeada por dos lesiones que lo llevaron a perderse 14 partidos, una de esa muscular y la otra una fractura metatarsiana.

El delantero, que se puede desempeñar en cualquier posición del frente de ataque, espera consolidarse en Inglaterra y volver a una convocatoria de Selección Colombia, para la que ya fue llamado en una oportunidad bajo el mando de Carlos Queiroz en octubre de 2018 y para la que convirtió dos goles en su debut en un juego amistoso.