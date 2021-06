Cuadrado: "James más que un compañero es un amigo"

Juan Guillermo Cuadrado, a través de un Instagram Live, aclaró buena su relación con James Rodríguez y aseguró que sus palabras al final del juego ante Ecuador no tenían ninguna relación con el volante del Everton.

"Yo dije que el profe había hecho muchos cambios y obviamente en el grupo se habló que nada era más importante que todo el equipo", comentó el hombre de la Juventus.

Cuadrado añadió: "Veo que la prensa está utilizando esto de una manera que no es, tal vez diciendo cosas sobre James, sabiendo lo importante que él es para la Selección. Es difícil cuando no eres llamado a algo que te apasiona y sabemos cómo lo siente él y cómo lo ama".

El volante agregó e hizo un llamado a algún sector de la prensa. "En este momento es difícil de entender y yo me pongo en su lugar... no tergiversen las cosas porque no son así, James más que un compañero es un amigo y si él vio la entrevista, sé en la forma en la que él pudo contextualizar todo, porque él ha estado acá".

Ante la ausencia de James Rodríguez y Falcao García, Cuadrado ha asumido el rol de líder al interior del combinado nacional junto a David Ospina.