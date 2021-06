MinDefensa entregó informe a la CIDH sobre el paro nacional

El jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento de 125 páginas sobre el balance de las actuaciones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para garantizar la protesta pacífica y combatir los actos violentos en el paro nacional, desde el 28 de abril hasta el 4 de junio.

Excesos de fuerza

En el informe dice que la Justicia Penal Militar tiene 44 investigaciones: 12 por homicidio (de los cuales hay tres capturados los casos de Santiago Murillo en Ibagué y Brayan Niño, en Madrid, Cundinamarca), 19 por lesiones personales, seis por abuso de autoridad, dos por peculado culposo, tres por favorecimiento a la fuga, una por abandono del puesto y otra por prevaricato por omisión.

De estas conductas, las unidades policiales con mayor incidencia son el Escuadrón Móvil antidisturbios (ESMAD) con 20 investigaciones, seguido por personal del Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MVCC) con 10, los grupos de Operaciones Especiales (GOES), con una y por establecer se tiene 13 procesos.

Por su parte, la Inspección de la Policía cerró 39 procesos de las 178 investigaciones abiertas hasta el 04 de junio: 23 de estos porque perdió competencia, luego de que la Procuraduría General ejerciera poder preferente, y otros 15 fueron archivados.

En la actualidad, 47 funcionarios de la Policía están formalmente vinculados a procesos disciplinarios que adelanta la Inspección, que además apartó del cargo a ocho de ellos, evitando su posible interferencia en el trámite.

“En el marco de las actividades adelantadas por la Inspección General, se logra evidenciar que, de las 16 conductas investigadas, el abuso de autoridad es la conducta de mayor reincidencia con un 49%, seguido por agresión física con un 18% y lesiones personales con un 10%, lo que denotaría un presunto exceso en el uso legítimo de la fuerza”, dice el informe.

Entre tanto, el Ministerio Público tiene procesos disciplinarios por homicidio (8), por agresión física (4), por incumplimiento a órdenes (3), por abuso de autoridad (3), por acoso sexual (2) y uno por negligencia en el servicio.

Desaparecidos

La cartera de Defensa asegura que, según cifras sobre desapariciones durante el paro nacional, suministradas por la Fiscalía, evidencian que “en su mayoría se ha tratado de personas que nunca estuvieron desaparecidas y que fueron localizadas: de 227 casos iniciales, quedan activos 78 casos frente a los cuales se seguirán adelantando diligencias hasta dar con su paradero, así como de los 22 casos más recientes”.

Explicó que entre las personas que se han localizado, a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), 58 estaban en situación de ausencia voluntaria y no sabían que los estaban buscando. De estos, 27 casos no fueron a las marchas, 31 participaron, pero “no fueron conducidos a ninguna parte, 11 de ellos no saben quién los reportó”, dice el informe.

Bloqueos

En 36 días de Paro Nacional, el Ministerio de Defensa reportó 3.107 bloqueos que han afectado la libre movilidad a los habitantes del país, el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en 26 departamentos y 241 municipios del país, principalmente en Valle del Cauca (27%), Cundinamarca (8,9%), Bogotá D.C. (7,6%), Risaralda (7,0%), Boyacá (6,8%) y Cesar (5.1%).

El Ministerio también indica que en el periodo de tiempo objeto del informe, se llegaron a 708 consensos con líderes de los bloqueos, aunque una vez agotadas las etapas de diálogo e interlocución se efectuaron 286 intervenciones de la fuerza pública, con el propósito de restablecer la libre movilidad.

En el resto del informe entregado a la CIDH, el Ministerio de Defensa reporta más de 2.000 personas heridas, entre policías y civiles, entrega un balance de las afectaciones a bienes públicos y privados por actos de vandalismo, por los cuales 1.317 personas fueron capturadas y 127 menores de edad aprehendidos, en edades entre 14 y 17 años.

Por último, el Ministerio de Defensa enfatizó que el Gobierno del presidente Iván Duque ha sido garante de la protesta pacífica y que la Policía Nacional actúa en respeto a los derechos humanos. Además, reiteró que, en cumplimiento de las normas y protocolos internos, ni los policías que acompañan las manifestaciones, ni los integrantes del ESMAD utilizan armas de fuego.

“Al año la Policía Nacional de Colombia realiza en promedio 45 millones de procedimientos de seguridad ciudadana y operativos de todo tipo; frente a ello del total de 171.000 uniformados en servicio activo, solamente el 0,04% presentan quejas por presunto abuso de autoridad, frente a los cuales 3.154 policías han sido destituidos o suspendidos”, detalla el informe.