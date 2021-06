Molestía del director deportivo del Arkea con Nairo Quintana y su equipo /

Tras culminar el Criterium Dauphiné 2021, que fue ganado por Richie Porte del Ineos, el director deportivo del Arkea Samsic realizó una dura crítica a los integrantes de su equipo, entre ellos los colombianos Nairo Quintana y Winner Anacona.

Yvon Ledanois aseguró que muchos de sus integrantes deberán hacer una reflexión individual sobre su estado físico, y que no se lograron los objetivos planteados para la carrera que sirve de preparación de cara al Tour de Francia 2021.

"Muchas personas del equipo tienen que desafiarse a sí mismas a nivel individual. Estamos fuera de lugar y no puedo aceptarlo. A partir de mañana por la mañana, en paz y serenidad, tendremos que elaborar una valoración individual de este Critérium du Dauphiné 2021. Llegamos a esta carrera con el objetivo de ganar etapas o al menos una, pero también con la ambición de conseguir una buena clasificación general. La observación es que hoy estamos muy lejos de eso. Físicamente no tenemos la capacidad de ganar una etapa. Somos malos. No tengo más cosas que agregar porque todos, en mi opinión, están al tanto de su nivel. Si todos son honestos consigo mismos, deben saber lo que queda por hacer."

La página del Arkea Samsic también reunió la opinión de Nairo Quintana tras su participación en la carrera francesa. El ciclista colombiano se mostró autocrítico aceptando que no tuvo una buena condición física, ni logró ingresar al top-10. Sin embargo, calificó como positiva la carrera para su preparación rumbo al Tour de Francia.

"Este Critérium du Dauphiné, sin embargo, me permitió acumular un buen bloque de competencia, para encontrar el ritmo de la carrera con grandes pasos alpinos para escalar. Es una buena base de trabajo para sacarle provecho en los próximos días para llegar en buenas condiciones físicas al inicio del Tour de Francia".