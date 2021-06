No podíamos escapar de esta palabra tan utilizada en estás épocas de pandemia y de crisis “reinvención”. Una temática pensada en que todas las personas se estaban reinventando, pero sin imaginarlo encontraremos diferentes posiciones sobre este tema, inclusive cómo hay gente que le tiene mucha aversión al término de reinventarse, bienvenidos a este episodio.

00:04 Intro

00:26 Presenta

02:33 La cafetería de nuestros sueños

10:12 Alejandro Martínez

12:17 Víctor Reyes

13:46 Pablo Fuenzalida

15:55 Anael Espinal

19:30 Johana Sánchez

23:24 Héctor Miguel Ayala

25:46 Lorena García

29:03 Créditos



http://caracolpodcast.com

Cat in the Alley - Alexandra Woodward

Stormy Weather (Instrumental Version) - Middle And End

AndLady's Mantle - Isobel O'Connor

The Last Hello - Frank Jonsson

Freedom Come - Lucention

Dreaming While I'm Awake - David Celeste

Look Further - David Celeste