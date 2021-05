¿Cuál ha sido el papel del Congreso en medio de las movilizaciones?

El país completa un mes de movilizaciones que se han extendido a lo largo y ancho del territorio. Miles de ciudadanos vienen expresando en las calles, desde el pasado 28 de abril, su inconformismo en distintos frentes y en medio de esto: ¿ cuál ha sido el papel del Congreso para intenrar superar la crisis?



Desde el Congreso de la República en comisiones y plenarias se ha puesto sobre la mesa propuestas para superar la crisis que afronta Colombia. En el caso de las plenarias, durante este mes de movilizaciones se abrieron espacios y realizaron sesiones especiales para escuchar a los promotores del paro, el Gobierno y los gremios, con el propósito encontrar salidas a la situación.



En días pasados las Comisiones Primeras conjuntas decidieron crear una comisión accidental para mediar entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro. Adelantaron una sesión en la que se escuchó a los líderes de las movilizaciones y a un grupo de jóvenes.

Otras comisiones, concretamente la Segunda y la de Paz, se han desplazado a ciudades como Cali, Popayán y Villavicencio, para realizar, junto a organismos nacionales como internacionales, audiencias públicas con miras a entablar un diálogo con la comunidad y verificar en terreno la situación.



Recientemente tanto la plenaria de Senado y la Cámara de Representantes adelantaron control político al ministro de Defensa, Diego Molano. Esta semana, se adelantaron dos debates de moción de censura contra el funcionario por los excesos de algunos integrantes de la Fuerza Pública durante las movilizaciones. La moción fue negada en el Senado.



En medio de esto, congresistas han cuestionado que el congreso siga sesionando desde la virtualidad en momentos en que la gente está en las calles expresándose. Consideran que el legislativo debe asumir un papel más activo y concentrar a fondo su atención en la actual crisis. Piden además sacar adelante reformas a la Policía Nacional.



El senador Alexander López, quien ha cuestionado el manejo que Gobierno le ha dado a las movilizaciones y denunciado supuestos excesos de la Fuerza Pública, cuestionó también al legislativo. “La verdad es que este Congreso, en esta crisis, no ha hecho absolutamente nada por remediarla. Cuando el Congreso es corresponsable con la tragedia que hoy vive Colombia. Este Congreso no merece el pueblo ni el país País tan maravilloso que tiene”, indicó López.

En esa línea, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, aseguró que el papel del Congreso en medio de esta crisis no ha sido el mejor. Aseguró que ha habido una “inacción” por parte de esa institución. Sin embargo, destacó algunas acciones individuales de congresistas y comisiones.



“No se ha escuchado la voz del presidente del Congreso, no hay una agenda del Congreso, así esta se traduzca en trabajo en comisiones, trabajo de las diferentes cámaras. Ha habido un silencio completo sobre la posibilidad que tiene el Congreso como institución, en cabeza de la presidente del Congreso, de cómo puede intervenir para brindar salidas, para escuchar los reclamos de los ciudadanos. ¿Qué hemos tenido? Acciones individuales muy valiosas que intentan dar respuesta, de acuerdo como lo consideran los diferentes senadores o representantes, que deben actuar”, indicó Barrios.



El Senado de la República actualmente está sesionando de manera mixta, es decir, algunos congresistas desde el recinto y otros de manera virtual.