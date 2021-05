"Todas mis expresiones buscan que la protesta sea pacífica y masiva": Petro

En conversación con la periodista Patricia Janiot, el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, habló sobre la responsabilidad del Estado colombiano por la violencia que afecta a los ciudadanos desde el inicio de las manifestaciones en el marco del paro nacional.

Tal como ocurrió días antes con el presidente Iván Duque, el senador Petro se disgustó luego de que calificaran su postura ante la violencia y los hechos vandálicos ocurridos en medio de las protestas como "tibia".

Frente a esto, Janiot cuestionó la posición del senador: "es un llamado tibio senador. Usted no condena, usted no hace un llamado a que se detenga el vandalismo, usted no hace un llamado a sus seguidores a que desbloqueen las carreteras".

Estas palabras molestaron al funcionario quien de inmediato pidió respeto y recalcó que “si todas mis expresiones públicas buscan que la protesta popular sea pacífica y masiva, eso no se llama tibieza porque no hay ni una locución mía que invite a la violencia (…). Todas las movilizaciones que yo convoqué, en ninguna hay un solo hecho de violencia. Así que no trate de insinuar que estamos cobijando vandalismos o incendios”.

Por otro lado, Petro acusó al jefe de Estado de prolongar el paro nacional ya que, según él, “se beneficia de la violencia que hay en medio de las protestas”, destacando que el gobierno ha construido una estrategia que consiste en aumentar la violencia y en prorrogar el paro. "Entonces no somos nosotros los incendiarios, quién está incendiando el país es el presidente de la República”, afirmó el senador.