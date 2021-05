Egan Bernal: "Hicimos una carrera bastante agresiva, todo salió bien"

Egan Bernal, líder del Ineos, segundo en la sexta etapa del Giro de Italia y tercero en la clasificación general de la carrera, analizó lo que fue el desempeño de su equipo durante la jornada de este jueves.

"Partimos con la idea de no perder tiempo, yo creo que era el primer test en una subida más larga, primera llegada en alto, así que no sabíamos cómo iban a estar las piernas", comentó Bernal en declaraciones hechas a los medios de la escuadra británica.

📽️🇪🇸 La etapa 6 del Giro d’Italia ha sido muy difícil, con lluvia viento, el ascenso de montaña mas largo de la carrera hasta ahora y con esta combinación siempre hay oportunidades para aprovechar! Estamos muy orgullosos como habéis corrido hoy 🥰 pic.twitter.com/tgZ8FFlyse — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 13, 2021

"Partimos un poco más conservadores, pero bueno, durante la carrera nos empezamos a sentir bien, empezó a llover, teníamos que estar adelante, así que tomamos la responsabiliad de la carrera, vimos oportunidades, tratamos de aprovechar la situación cuando había viento", añadió.

"Yo creo que hicimos una carrera bastante agresiva, incluso en el final lo intentamos pero había un poco de viento, los que van a rueda ahorran un poco de energía, así que ahí cambió un poquito la estrategia, pero bueno, finalmente yo creo que todo salió bien, no perdimos tiempo en la general, incluso ganamos, así sea unos pocos segundos con unos corredores, ahí vamos sumando poco a poco", concluyó al respecto.

Sobre cómo se dio el ataque y la estrategia del equipo, manifestó: "Fue duro, pero a la vez emocionante, no lo esperábamos, no fue planeado. Llegamos a esa zona y 'Pippo' (Ganna) empezó a tirar, cuando yo estaba a su rueda me di cuenta que estaba haciendo un poco de viento, hicimos un par de curvas y hablé con los corredores".

Y agregó: "Le dije a 'Castro' (Castroviejo) 'yo creo que si apretamos un poco se puede hacer daño'.. hablé con los corredores, le dije 'Pippo', 'a tope con todo lo que tengan hasta el premio de montaña' y bueno, algo de daño se hace".

Egan Bernal se ubica en la tercera posición del Giro de Italia a 16" del nuevo líder, el húngaro Attila Valter.