“Es mi deber hacer esto por el país que me adoptó”: Nicky Jam

Luego de los mensajes de apoyo que han venido teniendo algunos artistas de talla nacional e internacional, por la dura crisis que atraviesa Colombia a cuentas del paro nacional, Nicky Jam, artista puertorriqueño se pronunció nuevamente ante estos sucesos.

Anteriormente, antes de que el presidente Iván Duque declarara retirar la reforma tributaria, el cantante, ya se había pronunciado dando un mensaje contundente donde mostró su oposición a este proyecto.

Sin embargo, en esta ocasión, sintiéndose un colombiano más, Nicky Jam, a través de un video dejó unas palabras que han llenado de orgullo patrio a más de un seguidor colombiano.

Lea también:

“Es mi deber hacer esto por el país que me adoptó, y aunque quiero dejar claras mis posturas que esto no es de derecha ni de izquierda, quiero ser la voz de Colombia, y sé que no soy colombiano y no quiero que mal interpreten, simplemente quiero dar la información correcta y que se tome con esa intención”, de esta manera inicia su relato para dar un mensaje de aliento a todos los habitantes del país cafetero.

Seguido a esto, el reguetonero, comenzó a explicar la situación que vive el país, y de forma emotiva dio sus puntos de vista a los enfrentamientos que han tenido policías y manifestantes, y a los diversos ataques que se han presentado principalmente en la ciudad de Cali.

Finalmente, Nicky, quiso expresar esto para que el mundo conociera los conflictos internos que vive el país cafetero “yo soy una persona que ama Colombia, me ha dado tanto, que tengo que buscar la manera de que se riegue la voz, necesitamos gente que nos ayuda, queremos que esto pare”. Este conmovedor mensaje, dejó comentarios positivos, donde las personas no pasaban del asombro, ya que muchos le manifestaron que al igual que Residente, se siente agradecidos por sentir esta tierra como suya.