"No sé por qué Claudia López no me ayuda": cierran negocio de Epa Colombia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia en redes sociales, publicó unos videos en sus historias de Instagram en las que aseguró que le volvieron a cerrar una de sus peluquerías y que todo parece a que es una persecución en su contra.

“Otra vez me volvieron a sellar la peluquería, no sé qué persecución tienen contra mí, no sé qué es lo que estoy haciendo. Yo la estoy dando toda para salir adelante. No sé quién está detrás de todo esto, de todo el daño que me están haciendo, de cerrarme las peluquerías por un motivo u otro”, dijo la influencer.

En medio de su desahogo, Epa Colombia mencionó a Claudia López y dijo que no entiende por qué no la ayuda si ella votó por la actual alcaldesa de Bogotá: “No sé por qué Claudia López no me ayuda y me da la oportunidad de crecer, porque saben algo, la institución es muy grande, la Secretaria de Salud, y siempre me mandan los mismos cuatro funcionarios; no entiendo si yo voté por Claudia López por qué tanta persecución”.

“No sé qué más hacer, Secretaria de Salud es una entidad muy grande y siempre me mandan los mismos cuatro. A mí nadie me escucha, pero si voy y rompo un vidrio, ahí si me escuchan, pero para hacerme daño y ponerme delitos. Mis empleados no han podido trabajar porque me sellaron”, concluyó la colombiana.

Este no es el primer inconveniente que tiene Epa Colombia con las entidades distritales, hace poco el Invima no le autorizó la regulación de sus keratinas por un problema de marca, afectando su otro negocio, del que también dependen otras personas que trabajan con ella.