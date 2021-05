En un IGTV, el actor colombiano Andrés Parra publicó un video reflexivo con el objetivo de tratar de minimizar la violencia que se ha agudizado en Colombia desde el 28 de abril que inició el Paro Nacional y que ha tenido varios enfrentamientos entre los manifestantes y el ESMAD.

“Pertenezco a una generación a la que le enseñaron que matar estaba bien, a la que le metieron en lo más profundo de su genética el pensamiento narco, mafioso, paramilitar, guerrillero, del odio, de la revancha y de la venganza. Nací en un país violento, me crie en un país violento y sigo viviendo en un país violento, un país en el que nos acostumbramos a matar porque sí o porque no”, dijo Parra en su video.

Prosiguió con una serie de situaciones que le sirvieron como ejemplo para demostrar su pensamiento y continuó: “De ahí para atrás son muchas a las que nos encubaron la muerte, nuestra tierra es un cementerio y lo normalizamos, pero no es normal; no es normal matar porque a uno le deben plata, porque le rompieron un vidrio, porque hizo un mal cierre en el carro, eso no es normal”.

Para finalizar, Andrés Parra dejó una reflexión de la realidad: “Lastimosamente este es el país que nos parió, en el que crecimos y ojalá sea el país en el que podamos morir de viejos y no de un tiro; lastimosamente esta es la realidad y tenemos que empezar a hacernos cargo y depurar ese chip que nos introdujeron. Matar no es normal”.

Su video ha sido todo un éxito, pues en menos de un día ya tiene cerca de 600.000 reproducciones, alrededor de 52.000 likes y más de 2.000 comentarios en el que lo felicitan por sus palabras y se unen a su anhelo de tener un mejor país.