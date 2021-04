Aprobado en segundo debate el proyecto que reduce el receso de congresistas

Con 92 votos a favor y 33 en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 138 de la Constitución Política, para reducir un mes el receso legislativo de los congresistas, y que inicien sesiones, cada año, el 16 de febrero y no en marzo, como sucede en la actualidad.

"Logramos convencer a la gran mayoría de la Cámara de Representantes de recortar este receso legislativo que actualmente está en cuatro meses. Es una necesidad imperante dejar atrás esos vergonzosos beneficios que tenemos, como el de ser acreedores del sueldo 12 meses al año, por solo asistir al Congreso 8 meses", aseguró su autor, el representante Gabriel Santos.

Este proyecto, al ser un acto legislativo y buscar reformar la Constitución Política, deberá surtir con éxito seis debates más entre Senado y Cámara de Representantes, pasar a revisión constitucional, y ahí sí poder materializarse como una ley de la República.

Por esta razón, de hecho, dado que la iniciativa pasa ahora a discutirse en tercer debate en la Comisión Primera de Senado, el congresista Santos afirmó que "insistiremos en el Senado para que esto sea una realidad y que esa ciudadanía, que hoy exige ver un Congreso distinto, realmente vea eso materializarse en propuestas que los beneficien a ellos".

No obstante, el proyecto durante sus primeras discusiones en Cámara encontró posiciones en contra reiteradas, que apuntaban a que los parlamentarios no utilizan los 4 meses que no sesionan para "irse de vacaciones", sino que se encuentran trabajando en sus regiones y haciendo control político en los territorios. Inclusive, ese fue el motivo para que el proyecto se modificara y ahora busque reducir un mes, y no dos como inicialmente se planteó, este receso legislativo.