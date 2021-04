Hace 10 años ya estábamos en el Siglo 21 y eran super populares las plataformas P2P para compartir archivos.

Una red P2P o peer-to-peer es una red de pares, entre ordenadores iguales en la no hay clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Una máquina en el mundo comparte archivos que son divididos en pequeñas partes y otras máquinas del mundo pueden conectarse directamente a esa computadora para descargar los archivos, que luego se alojan en más máquinas de la red.

Después de eMule fue popular el BitTorrent, un protocolo diseñado para el intercambio de archivos entre iguales en Internet. Sigue siendo uno de los protocolos más comunes para la transferencia de archivos grandes. El programador Bram Cohen diseñó el protocolo en abril de 2001 y publicó su primera implementación el 2 de julio de 2001.

¿Se parece esto a los nodos del Blockchain? En un episodio anterior explicamos esos nodos de Blockchain. Bueno, es posible que sin la “piratería” de música del primer Napster, sin eMule y sin BitTorrent no hubiéramos llegado al Blockchain que ahora permite la existencia de las criptomonedas como el Bitcoin o el Ethereum y también la tecnología de NFT.

NFT es un “token no fungible” o también un TNF es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único; los tokens no fungibles no son, por tanto, mutuamente intercambiables. Esto contrasta con las criptomonedas como el bitcoin, y muchos tokens de red o de utilidad que son fungibles por naturaleza.

Pero lo de compartir música y películas de manera libre en Torrents y en eMule puede que haya pasado ya a “mejor vida” aunque nunca se hubieran cerrado como pasó con las plataformas Grooveshark y Napster en las que se podía compartir música.

Spotify y Netflix ¿son los nuevos estándares para compartir música y películas? Pero ¿y qué hacemos si lo que buscamos no está ahí? ¡Buscar en todas las plataformas! En alguna habrá de estar lo que buscamos. Pero ¡Cuánta falta nos hace un cliente que pueda buscar en todas y encontrarnos lo que buscamos!

