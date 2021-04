Otra voz en contra: James Rodríguez se pronuncia sobre la 'Superliga' /

James Rodríguez habló a través de una transmisión en su canal de Twitch sobre la creación de la Superliga de clubes en Europa. El volante colombiano fue tajante y se opuso a este torneo argumentando que es una decisión que le resta "picante al fútbol".

Tras ver algunos videos de sus goles y asistencias en Europa, James habló sobre la Superliga, "No estoy de acuerdo en lo absoluto". El jugador del Everton aseguró que clubes como los 'Toffees' esperan en fases finales de torneos como la Champions League enfrentar a rivales como el Real Madrid.

"Si los clubes grandes la están pasando mal, imagínate los equipos que no tienen mucho dinero", fue la reflexión realizada por James Rodríguez que además aseguró que no comentaría más cosas pues no había leído mucha información acerca de este torneo.

El goleador del mundial de Brasil 2014 volvió a referirse al "picante del fútbol", el cual según él ya se ha ido perdiendo con la ausencia de público en los estadios debido a la pandemia del COVID-19.