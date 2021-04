En ‘Detrás del éxito’, podcast de Caracol Radio, se plantea una interesante reflexión a partir de la pregunta ¿Se necesita un título para ser filósofo? Fray Adrián Mauricio García, Decano de la Facultad de Filosofía en la Universidad Santo Tomás, Primer Claustro Universitario de Colombia afirma:

“Hay casos de filósofos que se han hecho ellos mismos, pero el enrutarse en la Universidad posibilita el ejercicio constante de conversar con personas que tienen las mismas preguntas que yo me planteo, o se proponen conceptos que yo también me propongo. Eso marca la diferencia entre un camino de vida sin títulos, y un camino de vida institucional con títulos. Además, si somos realistas, hoy en día el título es necesario para vivir de la filosofía y cerrar ciclos, eso es lo que realmente hace el título, cerrar ciclos para empezar otros”.

Y es que abrir la mirada para reflexionar con sentido crítico/humanista y plantearse las preguntas que la sociedad pide responder es lo que caracteriza a la Facultad de Filosofía de Universidad Santo Tomás.

Una valiosa contribución a la historia

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, está orientada por los padres Dominicos de la Orden de los Predicadores.

Se fundó en 1969 y tiene un importante antecedente: la educación filosófica ofrecida por la universidad colonial y republicana, de la cual son egresados ilustres como Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot, entre otros. Ha sido el epicentro académico más importante de la filosofía latinoamericana en Colombia, y de ella se han graduado generaciones de filósofos que han realizado una valiosa contribución a la historia de la filosofía en el país.

Descubriendo la Licenciatura en Filosofía

Escoger el camino académico y laboral luego de la educación básica es tarea compleja y no siempre el panorama es preciso, por ello abrirse a posibilidades como la Filosofía, que, entre otras cosas, ayuda a desarrollar habilidades para la vida como razonamiento, análisis crítico y construcción de argumento, es fundamental.

“Yo siempre soñé con estudiar diseño de modas, de hecho, me parece importante transmitir emociones a través de mi look. Yo termine el colegio, espere un año y no sabía que escoger entre tantas posibilidades. Mis hermanas un día llegaron con un volante de la Santo Tomás y era una licenciatura (…) no quería ser profesora, pero me decidí y definitivamente esto ha sido un proceso de descubrimiento porque a medida que avanza me gusta más y no sólo por lo que haga profesionalmente si no porque preguntas que siempre me había realizado ahora tienen un poco más de sentido para mí y he afianzado muchas inseguridades que tenía. Entonces, ha sido un proceso gracioso y bonito”, manifiesta Vanessa Salamanca, estudiante de Licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás.

Y es que la Licenciatura es uno de los programas presenciales de mayor tradición en Colombia. En nueve semestres los estudiantes reciben una formación en la que se articulan los distintos campos de la filosofía, la literatura, y la pedagogía. Esta formación se complementa con las prácticas docentes, la posibilidad de pertenecer a semilleros de investigación, y con las distintas actividades de bienestar social y pastoral.

La oferta académica

La Universidad Santo Tomás ofrece una formación completa desde el pregrado hasta el doctorado, a través de tres programas: licenciatura en filosofía y letras, con acreditación de alta calidad; maestría en filosofía latinoamericana, también con acreditación de alta calidad, y el doctorado en filosofía. Además, cuenta con una comunidad de profesores especializados en distintos campos de la filosofía, la pedagogía y las letras.

Sobre los postgrados

Maestría en Filosofía Latinoamericana: Tiene tradición académica e investigativa, desde 1977, y un amplio reconocimiento nacional e internacional. Como programa de formación avanzada ha tenido un importante protagonismo en la difusión y producción del pensamiento colombiano y latinoamericano.

Doctorado en Filosofía: Está orientado a la investigación. Se caracteriza por un enfoque interdisciplinario, tanto por la orientación de sus seminarios — en diálogo con las ciencias naturales, sociales y humanas — como por su aceptación de aspirantes provenientes de otros campos. También se caracteriza por un currículo abierto y flexible, organizado a partir de Seminarios de Línea, y Seminarios de Profundización.

Los postgrados en la Universidad Santo Tomás cuentan con una política de movilidad estudiantil y docente (pasantías internacionales, convenios de intercambio con prestigiosas universidades del exterior, seminarios con docentes invitados), que favorece la internacionalización del programa y el seguimiento a las discusiones más recientes de la filosofía a nivel global.

La actividad investigativa y la promoción académica como espacios de consolidación intelectual. La Facultad promueve continuamente la actividad investigativa de los profesores y estudiantes, a través de los grupos de investigación Fray Bartolomé de Las Casas O.P., el grupo Fray Antón de Montesinos O.P., el grupo Fray Saturnino Gutiérrez O.P., el grupo San Alberto Magno, y el grupo Tlamatinime.

Te invitamos a incursionar en el campo de la filosofía e iniciar esta travesía a través del Podcast ‘Detrás del éxito’ de Caracol Radio.

¿Quieres recibir más información sobre esta y otras carreras que ofrece la Universidad Santo Tomás? ¡Registra tus datos aquí y nos contactaremos contigo!