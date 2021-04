En próximos años habrá competencia entre países por endeudamiento: Duque

Durante su participación en el encuentro de la Red Latinoamericana de exalumnos de la Universidad de Georgetown, el presidente Iván Duque se refirió a los retos que tiene la implementación de políticas públicas en el mundo, asegurando que la ‘posverdad’ ha logrado que cualquier medida implementada por los gobiernos sea deslegitimada.

Duque aseguró que la polarización no solo se ve en Estados Unidos, Colombia, México o Chile, sino que es una situación global.

“Estamos en un mundo donde la posverdad está presente en todos los países y en todos los temas, el mundo esta polarizado, no es EE.UU. no es Colombia, no es México o Chile, el mundo esta polarizado” dijo

“Eso hace que políticas públicas que son obvias y necesarias para mejorar el bienestar de un grupo poblacional, no importa lo buena que sea y lo bien diseñada que esté, si esa política pública sale del otro equipo sencillamente tiene que ser mala, hay que desvirtuarla y hay que quitarle legitimidad” complementó.

Refiriéndose a la Reforma Tributaria el mandatario insistió en que los próximos años el mundo verá “una competencia feroz entre países por levantar endeudamiento para paga los costos de la pandemia y para aumentar sus ingresos” por lo tanto, la política pública fiscal es el reto más grande desde la posguerra en la segunda guerra mundial.

“Quienes lo hagan bien, responsablemente y de manera sostenida pasaran a un estado exitoso, quienes no lo hagan y se dejen llevar por el populismo, la postergación va a detonar quizás una crisis de la deuda en países emergentes”