A tercer debate el proyecto que reduce las tarifas del SOAT hasta en un 35% / ()

La Plenaria de Cámara de Representantes aprobó en su segundo debate el proyecto de ley que propone reducir progresivamente la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), del 15% al 35%, con el fin de incentivar el pago oportuno y las buenas prácticas de conducción.

”Con este importante proyecto de ley se busca generar más incentivos de descuento por el pago del SOAT, 15% si no se presenta accidente de tránsito en el año inmediatamente anterior, 20% en los siguientes dos años, hasta un 35% en el quinto año", expuso el representante y ponente de la iniciativa, Aquileo Medina.

Le puede interesar:

- Cámara aprueba el proyecto que busca fortalecer las revocatorias de mandato

- A sanción presidencial pasó el proyecto que regula el trabajo en casa

Según manifestó el legislador durante la Plenaria, los objetivos fundamentales son promover la educación vial, no a través de multas y sanciones, sino con la generación de estos incentivos en la adquisición del SOAT. Y también pretende reducir el nivel de accidentalidad en conductores o propietarios de vehículos, que al no presentar accidentes de tránsito y no hacer uso del seguro se les brinde un descuento en su adquisición.

El proyecto, de acuerdo con el texto aprobado, tiene como fin garantizar la cobertura de gastos por daños materiales a terceros, cubriendo la reparación o parte de ella a los bienes asegurables en caso de un choque simple entre vehículos. "Buscamos generar incentivos positivos para que los actores viales, al adquirir el seguro tengan descuentos por el buen uso, pero además para que esos mismos incentivos lleven a reducir los altos porcentajes de evasión, de casi 50% de todo el parque automotor”.

Con esta iniciativa, que pasa a discutirse en tercer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República, se estarían beneficiando más de 9 millones y medio de motocicletas, y 6 millones 400 mil automóviles más. No obstante, para que sea promulgada como una nueva ley, deberá surtir con éxito el debate en la comisión y pasar a Plenaria a la ùltima discusión requerida para pasar a sanción presidencial.