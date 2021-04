Regresa la leyenda, el auténtico todoterreno: Bronco Sport

A Motor estuvo presente en el tercer lanzamiento del año para Ford, quizás el más importante y relevante, luego de presentar la Ranger Raptor y la Explorer Sport y, muy puntuales a las 7AM, nos encontrábamos varios colegas reunidos (con los más estrictos protocolos de bioseguridad) desayunando para así estar con la pila cargada y disfrutar de una aventura que nos tendría preparada la nueva Bronco Sport.

Luego de un saludo de bienvenida por Salvador Lo Cascio, Presidente de Ford Motor WC&DM, Carlos Rodríguez, Gerente de Marca de Ford Motor Colombia, nos hizo una detallada presentación de la camioneta que, sin haberla manejado, ya dejaba a más de uno boquiabierto y con muchas ansias de manejar.

Ahora sí… a ponerse el cinturón de seguridad

El día se estaba prestando para lo que sería una verdadera aventura off road, pues la lluvia nos acompañaría en todo momento. Un fenómeno atmosférico clave para, realmente, probar todas las prestaciones de la nueva Bronco Sport. Nos asignaron el vehículo #10 de la versión más equipada (Wild Truck), de un imponente color gris carbón. Con radioteléfono en mano (para comunicarnos entre las 20 camionetas que hacían parte de la caravana), salimos por toda la carrera séptima, rumbo al embalse del Neusa.

La nueva Bronco Sport / Caracol Radio

Confort en todo momento y el look aventurero del interior hacía que nos sintiéramos en un safari. Materiales blandos, duros, colores bronce en las sillas... y la iconografía del caballo, presente en muchos lugares del habitáculo, reforzaba la idea de estar manejando un verdadero todoterreno. No se hicieron esperar los 250HP de un motor 2.0 litros EcoBoost, ya que en la primera recta (por Briceño) llegamos, sin problema alguno, a los 100 kilómetros de velocidad.

Llegó el off road, a probar los caminos destapados

Luego de más de una hora de trayecto, llegamos a probar en serio la camioneta. Aquí es dónde pudimos comprobar el sistema de rebote hidráulico de los amortiguadores. En otras palabras, es como si los amortiguadores tuvieran amortiguadores. En la nueva Bronco Sport los beneficios de suspención, por más accidentado que sea el terreno, se siene un confort increíble.

Y pudimos probar el G.O.A.T. (goes over any terrain) o sistema de gestión de terrenos, para afrontar el primer gran reto del día con el modo lluvioso/resbaladizo. Recordemos que la nueva Bronco Sport viene con 7 modos de manejo (Bronco, eco, deportivo, lluvioso /resbaladizo, nieve/arena, surcos/lodo y escalada en roca). Prueba superada y en este video lo comprobamos.

El embalse del Neusa

Seguimos el camino, luego de esperar un par de horas a que todos pasaran el primer obstáculo, y la lluvia, tierra, barro, polvo, etc. le daban el toque off road ideal a las camionetas. Parada de pits (arepa rellena y limonada de aguadepanela) para recargar y recorrer el espectacular embalse del Neusa que, a pesar del mal tiempo, nos recibía con su majestuoso paisaje.

Embalse del Neusa / Caracol Radio

La caravana no podía lucir más imponente y nos prepararíamos para el segundo gran reto, pero el clima no ayudó en lo más mínimo y solo 6 camionetas pudieron gozar el verdadero brío de la Bronco Sport. El terreno estaba muy resbaladizo, no podíamos atentar contra la seguridad de los conductores, se iba acercando la noche y debíamos regresar.

Caravana Bronco Sport / Caracol Radio

Sin quedarnos con las ganas de probar al 100% la camioneta al regreso, tomando el mismo recorrido de ida (en el Neusa), lo hicimos a tope. Claro, no había más vehículos que los nuestros, por eso pudimos “meterle la pata”.

Para los amantes de la aventura, esta es su camioneta

No hay que ser un experto del off road para disfrutar de la Bronco Sport. Si le gusta ir a acampar, meter la camioneta por cualquier terreno, pero poder estar en la ciudad en un vehículo de buen tamaño, este es su carro.

Además de contar con el confort, entretenimiento, seguridad (9 airbags por cierto), potencia, versatilidad y variedad de colores (puede elegir entre 7), hay detalles y accesorios que la hacen única en su segmento. No sobra decir que su pintura es anti-rayones (confieso que sufrí al meter la camioneta por esas trochas) y se puede lavar con manguera al interior, sin problema.

Recordemos que viene en dos versiones, que se encuentran ya disponibles:

Versión 1: Big Bend $129.990.000

Versión 2: Wild Truck $154.990.000