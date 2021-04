Indisciplina sin freno: 24.453 comparendos en Colombia por violar medidas

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas reportó que, durante el fin de semana, cuando las regiones de alta ocupación UCI entraban a toques de queda y confinamientos, se impusieron en el país un total de 24.453 comparendos por no acatar las medidas sanitarias tomadas para frenar los contagios de la COVID-19.

“Un mal comportamiento de muchísimas personas. Subió, según nuestros cálculos y el observatorio de Seguridad Ciudadana, en un 70 por ciento diario la imposición de comparendos”, dijo el general Vargas.

En el país, 11.000 corresponden a la violación del toque de queda, por el no uso de tapabocas fueron sancionadas 2.021 personas, por consumo de bebidas embriagantes y no acatar la ley seca, 708 recibieron comparendo y por no cumplir el pico y cédula, 146.

“En Bogotá hay 5.890 comparendos, entre ellos, 2.452 por violar el toque de queda. En el país, la Policía intervino 219 aglomeraciones tipo fiesta, en donde no se estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad”, indicó el director de la Policía.

Durante el fin de semana, la Policía Nacional mantuvo un dispositivo con más de 50 mil uniformados y toda la institución estuvo en grado de alistamiento.