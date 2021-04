Silvestre Dangond se burla de Luisa Fernanda W: "dejó acabado a Pipe Bueno"

Silvestre Dangond hizo un live en su cuenta de Instagram e interactuó con sus seguidores, quienes ya son más de 6.5 millones en esta red social.

En este directo, el cantante de vallenato dejó una frase que causó polémica y que los fans de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no lo tomaron muy bien, pues sintieron que era una burla a la influencer.

El artista se refirió a Luisa Fernanda W como "la muchacha esa que dejó acabado a Pipe Bueno, ¿cómo es que se llama?".

"También quiero felicitar al que me maquilló ese día, joda, que llevadera... Yo jarto de empanada y me veía llevado ese día, como si me hubiera cogido la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado. ¿Cómo es que se llama?", fueron las palabras completas de Silvestre Dangond, en tono de burla.

Varios seguidores de la actual pareja de Pipe Bueno criticaron este hecho, en el que se recuerda una foto del cantante Pipe Bueno.