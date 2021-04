Dimayor no aplazará partido de Águilas Doradas pese a casos de COVID-19 /

Según informó Diego Rueda en el VBar de Caracol Radio, la Dimayor no piensa suspender el partido de Águilas Doradas ante Boyacá Chicó. Esto pese a que el equipo de Antioquia informó que 14 jugadores están contagiados por COVID-19 y otros siete se encuentran lesionados.

Esto impediría por ende que se aplace el partido entre Deportivo Pereira Vs Deportivo Pasto que se juega el mismo día y a la misma hora que el ya mencionado. Pues es un duelo directo para definir el descenso y la Dimayor lo programó a la par por Fair Play.

En un comunicado de prensa, Águilas Doradas solicitaba el aplazamiento del encuentro pues considera que no tiene los suficientes jugadores para presentarse en la Fecha 18. Sin embargo, este argumento no sería aceptado por la Dimayor y no reprogramaría el encuentro.

Vale la pena recordar que Deportivo Pereira también informó que cinco jugadores de su plantel se contagiaron de COVID-19. Estos además jugaron ante Independiente Medellín en el partido de la fecha 17. Este encuentro fue demandado por el equipo 'rojo'.