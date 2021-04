Posibles rivales de América y Santa Fe en la fase de grupos de Libertadores /

El viernes 9 de abril del 2021 se llevará a cabo en la sede de la Conmebol, ubicado en Luque, Paraguay, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En esta fase ya están clasificados América de Cali e Independiente Santa Fe. Mientras que Junior FC y Atlético Nacional buscan desde la tercera ronda llegar a esta fase.

Independiente Santa Fe

Es el equipo colombiano mejor ubicado en el sorteo. El equipo 'cardenal' está ubicado en el Bolillero 2 junto con Defensa y Justicia, campeón de la Copa Sudamericana, Internacional, Atlético Mineiro, Racing Club, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil.

Su ubicación en el bombo dos se da debido a su ranking Conmebol, producto de los torneos continentales jugados en los últimos años. Sus rivales en la fase de grupos vendrá de los otros tres bolilleros conformados de la siguiente manera:

Bolillero 1

Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional, Flamengo, Cerro Porteño, Olimpia y Sao Paulo.

Bolillero 3

Vélez, Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira y Argentino Juniors

Bolillero 4

Deportivo La Guaira, Unión La Calera, Always Ready, Rentistas, G1 (Libertad vs. Atlético Nacional), G2 (Independiente del Valle vs. Gremio), G3 (Bolívar vs. Junior FC) y G4 (San Lorenzo vs. Santos).

América de Cali

El vigente bicampeón de Colombia se ubicará en el Bombo 3 del sorteo de la fase de grupo de la Copa Libertadores. Será la segunda vez consecutiva que el equipo 'escarlata' juegue el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Los únicos rivales que no enfrentará serán Vélez, Sporting Cristal, Fluminense, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira y Argentino Juniors, con quien comparte bolillero

Los posibles rivales de los 'Diablos Rojos' serán:

Bolillero 1

Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional, Flamengo, Cerro Porteño, Olimpia y Sao Paulo.

Bolillero 2

Santa Fe, Defensa y Justicia, Internacional, Atlético Mineiro, Racing Club, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil.

Bolillero 4

Deportivo La Guaira, Unión La Calera, Always Ready, Rentistas, G1 (Libertad vs. Atlético Nacional), G2 (Independiente del Valle vs. Gremio), G3 (Bolívar vs. Junior FC) y G4 (San Lorenzo vs. Santos).