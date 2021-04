Integrantes de Cambio Radical piden a bancada no votar reforma tributaria

La reforma tributaria que el Gobierno llevará al Congreso de la República en los próximos días sigue siendo un tema de discusión al interior de los partidos políticos. Este jueves se conoció una carta del senador Temistocles Ortega y los representantes José Daniel López y Jaime Rodríguez en la que piden a sus compañeros de bancada no votar dicho proyecto.

“Colombia vive hoy una coyuntura inédita. Por un lado, sufre las consecuencias de la pandemia y su devastador saldo para decenas de familias colombianas, el desempleo creciente, la quiebra masiva de empresas, la incertidumbre para la inversión y la creciente inseguridad. Por el otro, se enfrenta a iniciativas que pueden afectar aún más el ya golpeado bolsillo de los colombianos. Es inaudito el propósito del Gobierno Nacional de tramitar una nueva reforma tributaria que, a juzgar por los contenidos conocidos hasta ahora, resulta inoportuna, inconveniente y desprovista de conexión con la realidad social y empresarial del país”, dice la misiva.



En la carta plantean al menos 7 razones por los que consideran que se debe rechazar el contenido de la eventual reforma tributaria. Hacen mención al posible cobro de IVA a los productos de la canasta familiar e impuestos a las pensiones.



“No es justificable el cobro de IVA a productos de la canasta familiar, en especial en medio de una pandemia. Es, además, desconocer lo dicho por el comité de expertos de medición de la pobreza del DANE. Apoyar la idea de gravar el 56% de la canasta familiar implicaría una separación irreconciliable entre el partido y sus bases sociales. Exceptuar el café, el chocolate o el azucar no es suficiente: esos tres productos no son suficientes para comer. Reducir el poder adquisitivo de la clase media y asfixiar a quienes menos recursos tienen entorpecería la reactivación económica, acrecentaría la desigualdad y ayudaría a la informalidad y la evasión”, dicen los congresistas.

Agregaron que “no es razonable poner a pagar renta a quienes ganen mensualmente $2,5 millones o más. Antes que nuevos cobros, necesitamos eliminar las ineficiencias y simplificar el sistema tributario, como lo recomiendan los expertos. Es necesario que la DIAN muestre los resultados de los cambios aprobados en la reforma tributaria anterior, que supuestamente le permitían hacer más eficiente el recaudo, antes que aprobar nuevos ajustes y recaudos a un año de la última modificación. Pero además, los hogares colombianos gastan casi la mitad (44,6%) de sus presupuestos en alojamiento, agua, electricidad y en alimentos, según el DANE”.



Cabe mencionar que desde algunos sectores de ese partido han realizado recomendaciones al Gobierno y también consideran que es necesario conocer el texto que presentará al Congreso.