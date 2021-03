FANB habría asesinado campesinos para pasarlos como disidentes

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) del régimen de Nicolás Maduro estaría atacando a la población civil con el pretexto de supuestamente combatir a disidencias armadas en su territorio, generando un desplazamiento masivo de campesinos venezolanos a Arauca.

Hay graves denuncias de habitantes de un sector conocido como El Ripial, en el Estado de Apure, en el que señalan a militares venezolanos de asesinar a personas de la zona para hacerlas pasar como guerrilleros colombianos.

Según las denuncias conocidas por Caracol Radio, Yanfran Anzola Villamizar, Jeferson Uriel Ramírez Remolina y Luz Dey Remolina, integrantes de una misma familia, habrían sido asesinados por integrantes de la FANB para mostrarlos como disidentes de la extinta guerrilla de las FARC muertos en combate.

“Claramente lo que ellos hicieron fue una masacre. Un falso positivo. Jamás mis suegros fueron guerrilleros. Fueron personas honradas. Mi suegro era dedicado al campo, mi suegra dedicada a las labores de la casa y mi cuñado de 20 años, era un joven sano”, dijo Fabiola Álvarez, una de las familiares de las víctimas, quien pidió justicia y el respeto de los derechos humanos.

Y es que los habitantes de ese sector vivieron un jueves de terror. Al parecer, militares venezolanos sacaron a la fuerza de sus casas a dos personas: una menor de 16 años en el sector de La Victoria, madre de un bebé de seis meses de nacido, y un joven identificado como Rafael Enrique Gómez.

También los habitantes están denunciando saqueos a negocios de la zona y la incineración de viviendas y vehículos particulares por parte de las mismas Fuerzas Armadas de Venezuela. Caracol Radio contactó a venezolanos que huyeron de la violencia en esa zona fronteriza, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias.

“Soy de La Victoria y nos tocó pasarnos aquí a Arauquita. No tenemos quién nos defienda, a quien acudir. Y quienes se supone nos deben defender, utiliza el poder para reprimirnos”, dijo un refugiado venezolano quien además aseguró que “con la masacre de ayer, decidimos venirnos aquí. Es mejor que se pierda lo material, y no la vida de nuestras familias”.

Otro refugiado aseguró que la FANB está “atropellando a la gente” y que por eso decidió irse al departamento de Arauca. “Es para evitar que mi familia sea acabada. Me tocó traerme todo. Aquí estamos. La gente de Colombia nos ha apoyado muchísimo y les damos las gracias”, indicó.

Uno de los testimonios más estremecedores fue la de una mujer venezolana que huyó con sus nueve hijos. Entre lágrimas, contó detalles de lo que pasó el pasado jueves. “Arremetieron contra las casas. Eso fue un sacrificio. No pudimos dormir. Nos tocó dejar el pueblo y venirnos para acá. Ya no tenemos comida, dinero y no sabemos qué hacer. Da dolor y no debería ser así”, manifestó.

La alcaldía de Arauquita y la Gobernación de Arauca hacen lo que pueden para atender a las cerca de 4 mil personas venezolanas refugiadas desde hace una semana. Autoridades temen que el número de desplazados aumente con el paso de las horas, por lo que decretaron calamidad pública para que el Gobierno Nacional envié más ayuda humanitaria para mitigar la crisis en la frontera con Venezuela.

Este sábado, el ministro de Defensa, Diego Molano, realizará un consejo de seguridad con toda la cúpula militar y policial para tomar nuevas acciones de protección.