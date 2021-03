Senador Richard Aguilar, quien asistió al Congreso, dio positivo para COVID / ()

Tras sentir síntomas relacionados con el Covid-19 y haberse realizado la respectiva prueba diagnostica, el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar confirmó que dio positivo para coronavirus, por segunda vez. El parlamentario asistió ayer al Congreso de la República, en donde intervino como ponente del proyecto que regula el Trabajo en casa.

"Cuando estaba sustentando el proyecto me sentí un poco indispuesto, estaba haciendo mucho frío en el Capitolio, estaba lloviendo, empecé a sentir un fuerte dolor en el pecho y por eso decidí salir a mi apartamento. Hoy me levanté sin olfato, sin gusto y me acabaron de dar la prueba, y soy por segunda vez positivo", anunció Aguilar.

El congresista también señaló que, en el marco de la socialización de la Reforma Tributaria que impulsa el Gobierno, se reunió con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y con el viceministro Alzate, además de confesar que compartió presencialmente con varios legisladores.

Aguilar, que se suma a los senadores Gustavo Petro y Sandra Ramírez como pacientes actuales con COVID, aseguró que sí es posible infectarse por segunda vez, y que incluso esta vez los síntomas están siendo más fuertes. No en vano, anunció su salida de la sesión plenaria que se discutía en el Senado.