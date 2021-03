Boca Juniors multará a Frank Fabra por pelea con Carlos Izquierdoz

Frank Fabra ha sido blanco de críticas en los últimos días producto del encontrón que tuvo con Carlos Izquierdoz, su compañero en Boca Juniors, en la derrota del ‘xeneize’ contra Talleres de Córdoba el pasado 21 de marzo.

Boca Juniors sufrió una agónica derrota por 2-1 como local frente a Talleres de Córdoba, en uno de los partidos destacados del domingo por la sexta fecha de la Copa de la Liga del fútbol argentino, que incluyó la pelea entre Fabra e Izquierdoz.

En el partido se vivió un encontronazo entre el colombiano Fabra y su compañero Carlos Izquierdoz, quien le recriminó una acción de juego, a lo que el lateral izquierdo respondió con un manotazo en la cara, acción que le pudo haber costado la expulsión.

Según ESPN, para Boca Juniors es importante dejar un precedente ante estas situaciones, más aún cuando se trató de una discusión entre compañeros de equipo.

“El mejor camino para que esto no vuelva a suceder y para ejemplificar a las divisiones juveniles del club es sancionarlos con una multa desde lo económico; me dicen que no se va a informar esta decisión, sino que será de puertas para adentro”, afirmó Diego Monroig, de ESPN.