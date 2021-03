Hernando Parra Nieto, nuevo rector de la Universidad Externado /

Hernando Parra Nieto comenzó su vida profesional en la oficina de abogado de su profesor, Fernando Hinestrosa, siendo aún estudiante. Actualmente cuenta con más de 30 años de experiencia como abogado asesor y litigante.

Ha sido monitor y profesor de la cátedra de Obligaciones (distinguido como ‘profesor emérito’ tras 25 años de docencia). Dirigió el Departamento de Derecho Civil del Externado de Colombia y ocupó la Secretaría General de la Universidad durante 14 años.

En 2010 obtuvo el título de Magister en Derecho en Boston University Law School – EE.UU; en el mismo año recibió el Diplomado en Negociación del Harvard Negotiation Institute – Boston, EE.UU; en 2003 obtuvo diplomado en Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de Paris.

Ha sido abogado interno del Citibank; director jurídico y secretario general del Banco Colpatria; hizo parte de juntas directivas de varias entidades del sector financiero, entre ellas Corpavi, Banco Colpatria y la Fiduciaria Colpatria; fue miembro del Tribunal Disciplinario de la Bolsa de Valores de Colombia y luego del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV); socio fundador de la firma Parra Nieto Abogados y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y Medellín, donde, además, ha sido árbitro internacional; fue conjuez de la Corte Constitucional del 2007 al 2009 y luego desde el 2020 hasta la fecha.

Su actividad profesional se ha orientado a las áreas de derecho comercial, bancario, financiero y fiduciario. Ha prestado asesoría en contratos de concesión celebrados bajo asociaciones público – privadas. También ha sido asesor en contratos de concesión bajo modalidad “4G”, y actualmente se desempeña como amigable componedor en varias concesiones de infraestructura vial.

Ha recibido varios premios y distinciones: The Best Lawyers in Colombia for your work in Arbitration and Mediation, 11th Edition, November 2020; Árbitro Distinguido, reconocimiento Carlos Lleras Restrepo, del Centro de Arbitraje del Caribe, Cartagena, 2008; funcionario distinguido internacionalmente del Citibank, 1988.