Colombia gana demanda a Gas Natural por caso Electricaribe

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló a favor del Estado colombiano y negó las pretensiones económicas de Gas Natural, que reclamaba cerca de $4.8 billones como reparaciones por daños y perjuicios tras la intervención a Electricaribe.

Señala la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que este pelito es el arbitraje de inversión más cuantioso y complejo de la historia del país.

“No existe recurso no de reposición, de apelación ni similares, pero, eventualmente existiría un recurso de anulación y hasta lo que hemos leído este Laudo, no vemos que haya lugar a una anulación”. Dijo Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Naturgy que era el principal accionista de Electricaribe alegaba que la intervención que hizo en 2016 la Superintendencia de Servicios Públicos había expropiado los derechos de la compañía.