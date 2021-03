“No abusé de nadie, no voy a dimitir”: Cuomo

Casi todos los demócratas en la delegación del Congreso de Nueva York, incluidos los representantes Jerrold Nadler y Alexandria Ocasio-Cortez, aseguran que Andrew Cuomo ha perdido la capacidad de gobernar y exigen su renuncia, en medio de las acusaciones por conducta inapropiada por parte de 6 mujeres.

Este viernes, Cuomo en una rueda de prensa telefónica dijo que no dimitirá ni cederá ante la cultura de cancelación. También negó haber abusado o acosado a alguien. Y aseguró que esperará los resultados de las investigaciones, pidió separar los hechos de las opiniones.

"La gente reconoce las diferencias entre política, la cultura de cancelación y la verdad. Esperamos que avance la investigación, no voy a renunciar, a mi me eligió la gente y no los políticos. Parte de esto es que no pertenezco al club político, y estoy orgulloso de eso", afirmó Cuomo.

El gobernador democrata de Nueva York Andrew se enfrenta a una posible destitución. El presidente de la Asamblea de Nueva York autorizó una investigación de impeahcment luego de que Cuomo fuera objeto de múltiples denuncias de acoso sexual en las últimas semanas.

La investigación se puso en marcha horas después de que más de 50 legisladores estatales demócratas, el alcalde de Nueva York Bill de Blasio y la Organización Nacional de Mujeres exigieran la renuncia del gobernador. Suficientes miembros de la Asamblea Demócrata firmaron esa demanda para acusar a Cuomo con el apoyo de los legisladores republicanos.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Shumer, se pronunció sobre las denuncias contra Cuomo y aseguró que "las acusaciones de estas mujeres son problemáticas, en especial las denuncias de anoche, es particularmente nauseabunda, todas deben ser revisadas. Siempre he dicho que el acoso sexual no puede ser tolaerado y ha estado entre nosotros por mucho timepo en muchas instancias".