Partido Comunes pide renuncia de MinDefensa por declaraciones sobre menores

Ante las declaraciones realizadas por el ministro de Defensa, Diego Molano, sobre los menores de edad que habrían perdido la vida en un bombardeo que efectuó el Ejército en zona rural del Guaviare, el Partido de los Comunes, antes Farc, rechazó lo sucedido y consideró que el ministro debe apartarse del cargo.

"Diego Molano tiene que renunciar, por dar la orden y por sus declaraciones. Los niños no son 'máquinas de guerra' ni blancos legítimos; usted debe conocer las condiciones antes de dar la orden, ¿fue así?. Debe ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", aseguró la colectividad.

Aún así, el partido aclaró que su renuncia "no garantizará que esto no vuelva a suceder, si no cambiamos la doctrina de seguridad. No podemos seguir pidiendo lo mismo cada dos años. Esto es un problema estructural en el que, por cumplir 'resultados' y vender la idea de ir ganando guerras, se bombardean niños y se ejecutan 'falsos positivos'.

Por esta razón, los exFarc concluyeron que "es fundamental implementar el Acuerdo de Paz en vez de intentar hacerlo trizas; en este se encuentran los mecanismos adecuados para eliminar las causas del Conflicto Armado. Pareciera que lo único que les interesa es mantener a Colombia en guerra como mecanismo de preservación de su poder".