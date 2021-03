Envían a la cárcel al fotógrafo Alex Cruz acusado de abuso sexual

El Fotógrafo Daniel Alexander Buitrago Cruz, quien fue judicializado por una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá, fue enviado a la cárcel acusado de abusar sexualmente de su colega Diana Quirós.

La defensa de Buitrago Cruz argumentó que el señalado no tiene antecedentes penales y no hay certeza de que se puedan presentar posibles víctimas en el futuro. Aseguran que no aceptan la medida de reclusión pues no representa un peligro para la sociedad.

Dentro de la audiencia una de las pruebas aportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal arroja que al parecer el agresor habría utilizado una droga psicoactiva clasificada como anestésico disociativo, lo que habría significado que la víctima fue puesta en incapacidad de resistir.

En medio de la audiencia el acusado no aceptó la responsabilidad en los cargos que le fueron imputados por acceso carnal violento.

Buitrago Cruz fue capturado este 8 de marzo en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial. Ante la petición de la Fiscalía y con base en la evidencia recaudada, el juez determinó imponerle medida privativa de la libertad en centro carcelario al procesado.

El fotógrafo es acusado de abusar sexualmente de la también fotógrafa Diana Quirós, podría pasar entre 12 y 16 años de cárcel si es hallado culpable.