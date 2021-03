Por cuarta vez la JEP hace exhumaciones en Dabeiba, Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz, retomó sus labores forenses en el cementerio de Las Mercedes, en el municipio de Dabeiba, Antioquia, en busca de cuerpos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas.

Los antropólogos, dentistas, topógrafos y fotógrafos de la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal de paz, continúan su trabajo en el campo santo en donde ya han hecho desde el año 2019, 71 hallazgos forenses los cuales han permitido identificar cinco cuerpos que ya fueron entregados a sus familiares.

Llegar a estas inspecciones judiciales ha sido posible gracias al aporte de verdad de 18 comparecientes de la Fuerza Pública, en el marco del Caso 03, conocido como el de “falsos positivos”. Los militares son o han sido Integrantes de tres unidades militares que tuvieron jurisdicción en Dabeiba, Antioquia, como la Brigada Móvil No. 11, Batallón Contraguerrillas No. 79 y Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos.

La cuarta jornada de exhumación de cuerpos de personas no identificadas se llevará a cabo hasta el próximo 13 de marzo. Los hallazgos en el cementerio Las Mercedes, serán entregados para su análisis y custodia al Instituto de Medicina Legal.