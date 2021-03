Patrullera que fue destituida por tener dos hijos pide reintegro

El Consejo de Estado debe proferir una decisión de si mantener en firme la destitución una patrullera, sacada de la institución porque omitió ser madre de dos hijos.

Leidy Calderón, dice que siempre vio a sus hijos como el motor para despegar y salir adelante, sin embargo, fue destituida de la Policía Nacional por ser madre soltera, en 2008 ingresó la entidad, pero cuando pasó sus documentos omitió decir que tenía dos hijos, ya que en la institución no pueden ingresar madres para el cargo de Bachiller a Patrullera.

“Yo ingresé a la policía porque vi un trabajo laboral, mis hijos eran la fuerza para buscar una estabilidad económica, tenia dos bebes y mi situación era precaria”.

En 2009 ella tuvo que llevar a uno de sus hijos al médico particular, pero decidió hacer el registro de los menores para que contaran con el servicio de salud de la policía, luego de este trámite y de que la invitaran a celebrar el día de las madres, en la entidad se dieron cuenta que los menores habían nacido antes de que ella ingresara a la policía, Leidy afirma que fue una de las patrulleras con quien tuvo un problema personal quien la delató ante sus jefes….

“Yo no justifico pues haber mentido, no creo que el tener mis hijos hubiera sido causante de haberme sacado de la policía por 10 años y dejar desamparo a mis dos hijos porque yo salí con una mano adelante y otra atrás, fue un proceso muy duro porque yo no tenía trabajo”.

Leidy fue destituida de la Policía por omitir esta información, luego apeló y el caso llegó al Consejo de Estado le negó la solicitud, pero en una segunda instancia Leidy alegó que revisaran la tutela con enfoque de género y la protección constitucional a madres cabeza de hogar.

Leidy le contó a Caracol Radio que uno de los coroneles le dijo que estaba gastando los recursos de la institución, sin embargo ella dice que es inconstitucional no poder ingresar como patrullera teniendo hijos: “Yo no le estaba dañando la imagen a la institución por ser mamá”.

En manos del Consejo de Estado está nuevamente la decisión de sí Leidy regresa a la policía o queda destituida definitivamente, pero esta vez teniendo en cuenta el enfoque de género.

Patrullera que fue destituida por tener dos hijos pide reintegro / cortesía