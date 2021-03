“Odio Colombia, pero me tocó aguantarme porque soy de acá”: Instagramer

Una joven llamada Daniela Ardila, quien aparecía en Instagram como @danielaardilam, despertó la indignación de muchos colombianos por unas historias que subió a su perfil en el que decía que odiaba a Colombia a pesar de haber nacido y vivir en el país.

La chica estaba hablando de hacer su vida en otro país y dijo que no tendría problema de llegar y trabajar como mesera, pero si le tocara ser mesera en Colombia, sí le daría pena y ahí comenzó a opinar sobre el país.

Le puede interesar:

“Puedo trabajar de mesera mientras, a mí cero me da pena eso; digamos que en Colombia sí, gas, pero en otro país ni me da pena coger bus; acá me da asco, miedo, todo. Ustedes saben que yo odio Colombia, pero bueno, soy de acá, me tocó aguantarme y nada que hacer”, expresó la joven Daniela.

Luego de sus palabras, comenzó a recibir cientos de críticas y de insultos; sin embargo, la joven quiso defenderse y aseguró que fue tergiversada su opinión, que ella se refería a que odiaba las condiciones laborales del país y por eso quería irse; y que le da asco coger bus es por la inseguridad y la violencia de género que sufren las mujeres en estos vehículos.

Pese a que explicó la intención de sus palabras, las críticas y los insultos continuaron, y las palabras de la joven ‘avivaron el fuego’, por lo que ella decidió cerrar su perfil de Instagram.