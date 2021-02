Luisa Fernanda W mostró las estrías que le han salido en sus senos

Luisa Fernanda W dejó ver, sin censura, las estrías que le quedaron por la operación que se hizo en sus senos.

Recordemos que además la influencer fue mamá hace poco menos de un año, tema que también le pudo afectar.

Por otro lado, explicó que en su cola no salieron estrías y dejó ver cómo está, sin ningun problema, esta zona de su cuerpo. Así como su abdomen, mencionando que no se operó más que los senos.

"Tengo estrías en los senos, me salieron hace ya varios años por la operación. Gracias a Dios mis 'nalguitas' y abdomen es natural y me he cuidado mucho, por lo que ahí no tengo. Es raro, porque solo me sale en los senos", dijo en su Instagram.

No es de las primeras personas famosas en redes sociales que se han mostrado al 'descubierto' con el tema de sus estrías, pues es algo natural que va saliendo con el tiempo.