Junto a MinTIC, empresa colombiana entregó tabletas a niños de San Andrés

La empresa colombiana Digital Ware, en línea con su lema ‘Tecnología que cambia vidas, tecnología que cambia el mundo’, entregó tabletas a los niños y jóvenes de la isla de San Andrés golpeados en noviembre por el paso del huracán Iota.

La entrega de dispositivos se realizó con el apoyo del Ministerio de las TIC, a través de su programa Computadores para Educar, y tuvo como propósito facilitar que más niños, niñas y jóvenes de San Andrés puedan volver virtualmente a clases y seguir recibiendo formación no solo en medio de la tragedia que sacudió a la isla sino de la pandemia de COVID-19.

Lea también:







“Digital Ware quiere que los niños de San Andrés sueñen y vean que mediante la tecnología se abren muchas puertas y es posible cumplir sus sueños. Como empresa creemos que no hay una verdadera Transformación Digital si las nuevas generaciones no tienen acceso a la tecnología, más cuando se trata de emplearla para la educación”, dijo la gerente de mercadeo de Digital Ware, Andrea Bucheli Portilla.

Por su parte, la ministra de las TIC Karen Abudinen, agradeció el gesto de solidaridad que mostró la compañía con las nuevas generaciones de colombianos que estudian en el archipiélago y ratificó que el Gobierno nacional no ahorrará esfuerzos en continuar trabajando hasta lograr el restablecimiento y mejora de las comunicaciones.

“Esta entrega de tabletas muestra el compromiso de Digital Ware con el futuro de nuestro país y con el presente de nuestros niños y niñas de San Andrés. La orden del presidente, Iván Duque, sigue siendo enfática y en ella no hemos descansado: seguir acompañando el proceso de reconstrucción y reactivación del archipiélago, logrando restablecer y mejorar su conectividad”, afirmó la funcionaria.

Si bien, la necesidad primordial de la isla es la reconstrucción de viviendas, también dar un motivo para soñar, explorar y aprender a través de la tecnología será un habilitador para que la niñez sanandresana fortalezca sus conocimientos y avance hacia los nuevos retos que imponen la acelerada transformación que enfrenta la humanidad a raíz de la pandemia.