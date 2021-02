‘Ñoño’ Elías no acudió a diligencia del CNE sobre campaña Santos

El Consejo Nacional Electoral tenía previsto escuchar este lunes a Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías en el marco de una indagación preliminar a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos del año 2014 por el presunto ingreso de dineros de Odebrecth, sin embargo, el exsenador no acudió a la diligencia que estaba prevista para las 8:00 a.m.. Aún no se conocen detalles del por qué no asistió a la diligencia que era virtual.

Ante esto, fuentes le confirmaron a Caracol Radio que los tres magistrados que adelantan la indagación preliminar contra la campaña Santos, citarán nuevamente a Bernardo Miguel Elías para este lunes primero de marzo en las horas de la tarde.

La intención del Consejo Nacional Electoral es “que deponga información que pueda clarificar los hechos materia de investigación”.

Cabe mencionar que el órgano electoral abrió indagación preliminar el 13 de agosto de 2019 contra la campaña de Juan Manuel Santos “por la presunta infracción al régimen de financiación de la campaña de segunda vuelta presidencial de 2014 del excandidato Juan Manuel Santos Calderón, dentro del expediente Rad. 3860-19”.