Pfizer reconoce que cepa sudafricana resta eficacia de su vacuna

Un estudio desarrollado por Pfizer junto con investigadores de la Universidad de Texas y publicado en The New England Journal of Medicine reveló que la variante sudafricana del coronavirus reduce hasta en dos tercios los anticuerpos generados por su vacuna anticoronavirus.

La investigación se desarrolló con la creación de un virus modificado que tenía todas las mutaciones de la variante sudafricana. El resultado de la interacción de la cepa con sangre de personas vacunadas resultó en que, pese a la reducción del nivel de anticuerpos, hay niveles significativos de anticuerpos neutralizantes.

La conclusión del estudio es que la medicina, aunque menos efectiva, sigue siendo eficaz para proteger contra esta cepa del coronavirus.

Peio-Yong Shi, coautor del estudio, señaló que desconocen el número mínimo de neutralización del virus por lo que la respuesta inmune observada es significativamente superior al necesario para brindar protección ante esta variante de coronavirus.