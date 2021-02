La foto de Jessica Cediel "recién levantanda, caridormida y sexy"

Jessica Cediel sorprendió este lunes a sus seguidores por una foto en su cuenta de Instagram, en la que recibió cientos de elogios por parte de sus fans.

Con un short y un pequeño hoodie, la presentadora comentó que "estaba recién levantada", por lo que recibió mensajes en los que le decían que "ojalá ellos se vieran así al momento de despertar".

"Hoy me levanté a tomar el sol con @perseocediel (su mascota) en esta esquinita de mi casa. Recién levantada y cari dormida y me gustaron. Ah y me sentí sexy también. Bueno eso era todo... bye", contó.

La publicación tiene varias fotos y ya suma más de 210 mil 'likes', dejando de nuevo enamorados a todos sus fans y seguidores.