Kimberly Reyes reveló que ha tenido complejos por tener la cola grande

La bella actriz Kimberly Reyes estaba haciendo la popular dinámica de Instagram de habilitar la caja de preguntas para que los seguidores le envíen las inquietudes que tengan sobre ella. Uno de los mensajes la sorprendió tanto que hasta le agradeció a esa persona por enviársela.

“Te ha acomplejado tener la cola grande”, fue la pregunta que le hicieron y que ella no dudo en responder: “Nunca me habían hecho esta pregunta, pero te la agradezco infinitamente por que sí”.

“Desde niña tener la cola grande ha sido como un atributo que si bien me elogian, como me gusta vestir o como me gustaría verme no se acomoda a mi estilo. Me ha acomplejado, casi nunca me quito el pareo en la playa si hay gente, poco uso vestidos pegados… Sin embargo, agradezco tenerla”, comentó Kimberly Reyes.

Y, por último, agregó que tener la cola grande la hace más propensa a tener celulitis. “Creo que ella llama más la atención que yo si la dejo que se note mucho”, concluyó la mujer.

Un perfil de Instagram bajó la historia y la publicó para que los internautas pudieran opinar, sin embargo, hubo muchas críticas de quienes le escribieron que si tuviera tanto complejo no andaría mostrándola en las fotos.