Expertos explican por qué estos 6 alimentos que creías dañinos no lo son

En los últimos años muchas dietas se han hecho populares y la mayoría de ellas excluyen comidas o alimentos que resultan ser la debilidad de algunas personas. Según un grupo de nutricionistas es posible comer lo que a uno le gusta, incluyendo los alimentos que se consideran dañinos, siempre y cuando se los consuma de la forma más saludable posible.

Esta idea puede parecer alocada, pero los nutricionistas explicaron que algunos alimentos calificados como dañinos para la salud pueden realmente no ser tan malos como parecen si se los prepara y consume a conciencia.

En una entrevista con Yahoo News Japan, los dietólogos nombraron los seis alimentos que se pueden consumir sin causar daño a la salud:

La pizza que habitualmente está a la venta en restaurantes de comida rápida puede llegar a ser muy dañina, sin embargo la especialista en nutrición Donna Rouz cree que si uno mismo la prepara puede llegar a ser hasta saludable dependiendo de los ingredientes que uno vaya a utilizar. Con una masa de base delgada, tomates que son ricos en vitaminas A y C, fósforo, ácido fólico y otros ingredientes altos en nutrientes es posible hacer una pizza hasta saludable.

El pan blanco. Muchas personas lo desprecian y optan por consumir pan integral cuando en realidad no hace ningún daño si se conocen los ingredientes que se agregaron.

"El pan blanco que se vende en las tiendas está hecho de harina de trigo refinada usando solo la proteína interna de la harina, por lo que no tiene ningún beneficio nutricional", señalan los especialistas citado por Yahoo Japan a tiempo de recomendar que si se quiere consumir pan blanco lo mejor es prepararlo en casa.

Palomitas de maíz. Este alimento tiene muy mala reputación luego de que se las venda con otros ingredientes agregados en los cines, pero en realidad puede llegar a ser hasta saludable si se las prepara en casa solo a base de palomitas de maíz secas.

"Las palomitas de maíz son una fuente de fibra de grano entero. Contiene mucho aire, por lo que tiene menos calorías que otros aperitivos como las patatas fritas", dijo la experta Claudia Hiap.

Cócteles. Existen muchas advertencias de que el alcohol no ayuda nada a bajar de peso, sin embargo dos o tres copas en una semana no perjudicaría en absoluto un estilo de vida saludable. Según la nutricionista y fundadora de The Daily Lindsay Wandzilak cree que resulta menos dañino tomar entre uno o dos caballitos de tequila porque esta bebida está hecha de agave y esto la hace fácil de digerir y sin causar resacas u otras consecuencias. Además, es baja en calorías, por lo que no aumenta la grasa abdominal.

Yogur con grasa. Aunque este alimento tiene un sabor más cremoso y contiene más proteínas, los especialistas han observado que estos yogures no causan ningún efecto negativo en la sensibilidad a la insulina, los lípidos en la sangre, la presión arterial o las grasas saturadas.

Las frutas. Después de que se hiciera popular la dieta cetogénica que consiste en la restricción de los azúcares, muchos han decidido decirle no a las frutas. Sin embargo, los nutricionistas no ven ninguna razón para rechazarlo, más al contrario es recomendable consumirla fresca porque son ricas en agua, nutrientes y fibra y buenas para hidratar el organismo.