'Supermán' cumplió con su primer entrenamiento con el Movistar en España

🙌🇨🇴🚴‍♂️ @SupermanlopezN ya rueda como Movistar Team: sus primeros entrenamientos en Madrid, en esta galería de 📸 @PhotoGomezSport → https://t.co/S4g1ADuc8Z



💪 Miguel Ángel López back on his bike in #MovistarTeam2021 colours - photo gallery → https://t.co/eW3RZIAKAq pic.twitter.com/UfsPuUGJWA