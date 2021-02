La cuarta fecha de Liga Colombiana 2021-I registró un antirécord en goles

La cuarta fecha de la Liga Colombiana 2021-I dejó registró un antirécord en la historia del fútbol colombiano. En nueve partidos, que se cumplieron entre el martes 2 de febrero y el jueves 4 del mismo mes, solamente se anotaron ocho goles. En cuatro encuentros no se marcaron goles.

El partido que más cantidad de goles tuvo fue la victoria de Águilas Doradas ante Alianza Petrolera 2-1 en la ciudad de Barrancabermeja. Le siguió el empate 1-1 entre Envigado y Jaguares. Mientras que tres partidos terminaron 1-0,Deportivo Cali Vs Boyacá Chicó, Santa Fe Vs Patriotas y Equidad Vs Junior FC.

Los partidos que quedaron en deuda con goles para los espectadores fueron los disputados entre Atlético Bucaramanga Vs América de Cali, Millonarios Vs Independiente Medellín, Deportivo Pereira Vs Deportes Tolima y Pasto Vs Atlético Nacional, en este último el VAR anuló un gol por falta sobre el portero.

Según Danny Marulanda, este es el peor registro de goles en la historia de los torneos cortos del fútbol colombiano. La anterior marca era de 10 goles, registrada en tres torneo. La fecha 20 del torneo apertura del 2002, la fecha 14 del torneo clausura del 2011 y el más reciente, en la fecha 17del segundo semestre del 2014.

Este torneo se había caracterizado por contar con una buena cantidad de goles por fecha, Pues hasta la tercera fecha el promedio era de 19 goles. Así se distribuyó la cantidad de goles en el arranque del campeonato: 17 goles en la Fecha 1, 14 goles en la Fecha 2 y 27 goles en la Fecha 3, la de mayor cantidad de tantos. Tras la cuarta fecha, el promedio bajó a 16 anotaciones.