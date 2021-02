¡Clara y contundente! Lina Tejeiro contestó a quien preguntó si era prepago

La actriz Lina Tejeiro estaba en una dinámica muy conocida en Instagram, la cual es preguntas y respuestas, y le estaba contestando a sus seguidores todas sus dudas de manera tranquila, hasta que se encontró con la siguiente inquietud: “es cierto que eres prepago”.

La colombiana no dudó en responder: “Esta pregunta me la hace un hombre; seguramente no me conoce, ni conoce mi carrera artística, ni entiende que trabajo desde los 11 años y debe suponer que todo lo que tengo es porque se lo debo a un hombre o tú eres de los típicos que conquista con dinero. Y no, no soy prepago, soy actriz”.

Le puede interesar:

La respuesta de Lina Tejeiro fue tomada por un perfil de Instagram dedicado a la vida de los famosos y los internautas pudieron opinar: “No todas necesitan de un hombre para superarse”, “me encantó tu respuesta”, “que falta de respeto con la dama”, “muy lamentable que existan hombres así”, entre otros mensajes.

Lina Tejeiro estará próximamente en la televisión colombiana, pues hará parte de ‘¿Quién es la máscara?’ el nuevo programa concurso que estará al aire pronto.