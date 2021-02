Así fue recibido en el Congreso el nombramiento del nuevo MinDefensa

En presidente Iván Duque anunció este martes la designación de Diego Molano como nuevo ministro de defensa, en reemplazo de Carlos Holmes Trujillo, quien falleció por cuenta del Covid-19 la semana pasada. Ante el nombramiento de Molano, sectores políticos cercanos al Gobierno y de oposición reaccionaron.

Por el lado del Centro Democrático, su vocero en Senado, Gabriel Velasco, destacó la trayectoria de Molano y aseguró que una de sus tareas será seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico.

“Un gran servidor público que ha demostrado a lo largo de su trayectoria política y pública, toda la capacidad de liderazgo para asumir esta cartera tan importante. Estamos seguros que continuará con el legado del ministro Carlos Holmes en la lucha continua contra la criminalidad y el narcotráfico”.

El director del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, a través de las redes sociales indicó “exhorto al nuevo Ministro de Defensa, Diego Molano, que oriente sus gestiones hacia los verdaderos problemas de seguridad del país, todos asociados al paramilitarismo que nunca ha sido desmontado. Así protegerá la vida de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz”.

Desde la Alianza Verde el representante a la Cámara, Mauricio Toro, manifestó que el hasta hoy Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, no tiene experiencia en la cartera de defensa y también lo señaló de estigmatizar la protesta social.

“El nombramiento de Molano demuestra una vez más el talante de este Gobierno que es nombrar a sus amigos que no tienen conocimiento ni experiencia en los sectores donde son nombrados, pero además en una cartera tan importante y relevante para la seguridad nacional y para la paz del país, nombran a una persona que no tiene un recorrido en el sector, que además a estigmatizado la protesta social (…)”

En el Partido Conservador la senadora Esperanza Andrade felicitó a Diego Molano por su designación como nuevo Ministro de Defensa y aseguró que una de sus tareas será trabajar en la protección de los líderes sociales.

“Los Conservadores somos el partido de la vida, por ello lo invitamos a trabajar con ahínco para que no sean asesinados más colombianos y colombianas, que no sigan masacrando a nuestro jóvenes y que no sigan matando a nuestros líderes sociales, ambientales y comunitarios. Le pido un especial esfuerzo en proteger la vida de la mujer colombiana, de la mujer campesina, de la mujer líder social y comunitaria”, indicó la senadora Andrade.