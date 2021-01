Exmagistrado de Justicia y Paz no será reintegrado al cargo

Presidente de la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto de la solicitud del exmagistrado Eduardo Castellanos, de ser reintegrado a su cargo tras quedar libre por presunto favorecimiento a alias “el Mellizo”.

Lea también:



Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó el día de hoy, lunes 25 de enero que, que el magistrado Eduardo Castellanos no podrá retomar su cargo en Justicia y Paz, debido a que la libertad que se le otorgó el 29 de diciembre fue por vencimiento de términos:

“Del doctor Castellanos, por vencimiento de términos en la celebración del juicio, sin haberse dictado sentencia, es lo que ha dicho la Corte y no revoca la medida de aseguramiento, no revoca los fundamentos que se tuvieron en cuenta del aseguramiento que originó la separación de funciones, y por lo tanto al mantenerse vigente la medida de aseguramiento, sin libertad provisional que se dictó en su momento los funcionarios judiciales, favorecidos por vencimiento de términos a los que no se les revoca la medida de aseguramiento, no pueden volver a sus cargos”.

El magistrado Eduardo Castellanos es acusado por el presunto favorecimiento a Miguel Ángel Mejía, alias “el Mellizo”, al haber recibido 50.000 dólares para incluirlo en la ley de Justicia y Paz.