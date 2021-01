Líderes de El Salado, Bolívar siguen recibiendo amenazas

Un día después de que las autoridades hicieran presencia en el municipio de Carmen de Bolívar, para adelantar allí un Consejo de Seguridad por las amenazas que están recibiendo los líderes sociales del corregimiento del El Salado, a través de panfletos firmados por las Águilas Negras, este parece no haber ayudado a la comunidad.

Esta mañana en medio de una entrevista que le hacía Radio Santa Fe, a una de las líderes de El Salado, la mujer recibió una nueva amenaza por mensaje de texto.

“El panorama es aterrador. Ahora mismo que estoy hablando con ustedes me acaba de llegar un mensaje de texto amenazante, no se alcanzan a imaginar con la angustia que estamos viviendo. Dicen que no abran la boca, que todas las ratas se van a morir, que en El Salado creen que no pueden entrar grupos paramilitares y que si van a entrar”.

Claman por ayuda del Gobierno para que no los maten:

“Como es posible que el Gobierno no haya capturado a esa gente que nos está quitando la tranquilidad”.

La Defensoría del Pueblo se ha comprometido a acompañar a esta comunidad, no dejarla sola y garantizar la protección de todos sus derechos.