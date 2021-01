El inesperado beso de dos personajes de 'Enfermeras'

La telenovela del canal RCN 'Enfermeras' en su más reciente episodio se convirtió en toda una tendencia de las redes sociales por un sorpresivo beso. Esta vez, Álvaro y Felipe no aguantaron la atracción y el beso finalmente llegó.

Recordemos que durante el capítulo, los televidentes apostaban porque Felipe, interpretado por Miguel González llegaría a su tradicional boda sin complicaciones. Sin embargo, para sorpresa de muchos, decidió cambiar el rumbo de su vida e ir en busca e Álvaro, su verdadero amor.

El beso causó tal revuelo que en redes sociales se viralizó el apasionante momento. Incluso, Miguel González aprovechó las plataformas digitales para preguntarle a sus seguidores sobre el tema: "¿Se lo esperaban?", escribió junto a dos fotografías.

Entre las reacciones, los internautas escribieron: "Si, lo esperábamos; pero el remate perfecto de la escena fue el comentario de la Dra. Prieto y sólo por ello, ya no me cae mal"; "Vio... Una pareja que se besa.... Me encanto, ya hay q dejar el amarillismo y homofobia, que gran historia"; "Increíble actuación, increíble talento, increíble historia la que están contando. Felicitaciones!"

En la próxima entrega, se espera que juntos se enfrenten al padre de Felipe para poder sacar sus verdaderos sentimientos.