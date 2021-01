Casco blindado retuvo bala y salvó vida de un soldado en Arauca

El soldado Yilmar Alexis Guapacho Martínez era parte del esquema de seguridad que la Octava División del Ejército prestaba al hospital Sarare, ubicado en el municipio de Saravena, Arauca, donde estaban atendiendo a un uniformado que resultó herido durante una acción terrorista mientras desactivaba un artefacto explosivo.

“Sentí un impacto en el casco. Me hizo arrodillar, pero no perdí el conocimiento. Veía borroso, no sé por qué salía humo del casco. En ese momento, pensé en mi hijo de 4 años, mi esposa y mis padres”, narró el soldado Guapacho, originario de El Espinal, Tolima, quien lleva más de diez años al servicio del Ejército.

Leer más:

Según las autoridades, el disparo fue realizado desde una de las viviendas del sector conocido como “La Invasión” de Saravena. El delincuente, que sería parte del ELN, abrió fuego contra el uniformado, violando los protocolos de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al utilizar viviendas de la población civil para cometer el delito.

Seguidamente y tan pronto recibió el disparo, el soldado tomó posición defensiva para reaccionar junto con sus compañeros por si el combate iniciaba, pero el delincuente huyó del lugar.

“El soldado Guapacho no pierde la vida gracias la disciplina y el compromiso que tiene con la población civil. A pesar de las altas temperaturas (34 grados aproximadamente), mantuvo sus elementos de protección”, destacó el general Mauricio José Zabala, comandante de la Octava División del Ejército.