AuronPlay le responde a quienes lo critican por Millonarios

El reconocido gamer y streamer español Auronplay ha causado gran conmoción en redes sociales luego que mostrara su apoyo a Millonarios FC, pese a no tener mucho conocimiento de la liga colombiana, como él mismo lo ha destacado.

Luego de darle la ‘bendición’ a Fernando Uribe en su regreso al cuadro albiazul, a través de un streaming, al español le llovieron burlas por parte de rivales del ‘embajador’, por lo que el gamer salió en defensa del club colombiano.

Un seguidor le recordó al youtuber el famoso 8-0 del Real Madrid contra Millonarios, a lo que AuronPlay respondió de inmediato.

“¿Se está metiendo con Millonarios? ¡Se está metiendo con Millonarios FC! Terrible, bloqueen a este hombre, otro bloqueado. La verdad es que no sé cuál es la situación de ese club, pero son muy amables conmigo, por eso me parecen estupendos, son muy majos, me caen bien”, dijo el español.